Após o planalto decretar sigilo de 100 anos sobre os encontros entre o presidente Jair Bolsonaro e os pastores lobistas do Ministério da Educação (MEC), Bolsonaro ironizou o comentário de um internauta que o questionou sobre o assunto.





Jair Bolsonaro responde usuário do Twitter em postagem — Foto: Reprodução/Redes Sociais.

“Presidente, o senhor pode me responder porque todos os assuntos espinhosos/polêmicos do seu mandato, você põe sigilo de 100 anos? Existe algo para esconder?”, perguntou o internauta, ao responder uma publicação do presidente.

“Em 100 anos saberá”, respondeu Bolsonaro.

Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura são investigados por suspeita de pedirem propina para liberar recursos da pasta para prefeituras.

A reportagem do GLOBO havia solicitado, por meio da Lei de Acesso à informação, a relação das entradas e saídas dos dois pastores no Palácio do Planalto, incluindo os registros que tiveram como destino o gabinete presidencial.

Após o pedido, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), comandado pelo ministro Augusto Heleno, disse em um parecer que a solicitação “não poderá ser atendida”, porque a divulgação dessa informação poderia colocar em risco a vida do presidente e de seus familiares.

Em julho do ano passado, o governo impôs sigilo de 100 anos sobre informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto emitidos em nome de Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filhos do presidente.

Já em janeiro de 2021, o Palácio do Planalto decretou até 100 anos de sigilo ao cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. O governo declarou que os dados do cartão de vacinação “dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem” do presidente.

E, em junho de 2021, o Exército impôs um sigilo de 100 anos ao processo interno que apurou a presença do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello — quando ele ainda era general da ativa — a um ato político no Rio de Janeiro com apoiadores de Bolsonaro.