É comum que as pessoas se queixem de dores no corpo ou na coluna, referindo-se a elas muitas vezes pela má postura. Mas antes de falar sobre as queixas e possíveis consequências, é importante desvendar os mitos da má postura, é o que diz o Prof. Dr. Igor Phillip, Coordenador do curso de Fisioterapia da UMC, “não é exatamente a postura em si que causa os problemas na coluna, mas sim a manutenção da mesma posição, por um período prolongado. Por isso, é importante entendermos que o nosso corpo necessita estar em movimento, para consequentemente minimizar as queixas de dores que surgem com frequência na região lombar e cervical”.





De acordo com Igor, “os nossos tecidos (músculos, articulações, ligamentos, discos etc.) sofrem quando mantemos nosso corpo em inatividade, exercendo sempre a mesma pressão sobre tais estruturas. Por isso, estipular pausas, para realizar uma caminhada, ou até mesmo alguns alongamentos, pode ajudar a reduzir as chances dessas dores musculoesqueléticas.”, explica.

“Um exemplo clássico de profissionais que costumam apresentar essas queixas são os motoristas de caminhões, ônibus, aplicativos e outros tipos de transporte coletivo, que por vezes ficam horas na mesma posição. Nesses casos, além da manutenção da postura, ainda existe o agravante da exposição a diversas situações de estresse, pressão do trânsito, pressão dos passageiros e isto costuma gerar tensões musculares e consequentemente dor”, explica.

Um estudo de 2013, feito pela Associação Brasileira de reabilitação de Coluna (ABRColuna) e pelo ITC Vertebral Curitiba, revelou que a posição sentada gera mais sobrecarga na coluna lombar do que em pé. “Motoristas de ônibus geralmente ficam muito tempo ao volante e sofrem de dores lombares, sobretudo os mais obesos e sedentários”, apontou este estudo.”

Para os motoristas, o professor Igor traz algumas dicas importantes, “durante a viagem vale muito a pena estipular pausas curtas, se possível se levantar, sair do carro, realizar alguns alongamentos, essas atividades ajudarão a reduzir as sobrecargas e consequentemente minimizarão as chances de a pessoa sentir dor”.

Outra dica é que o paciente, jamais deve fazer uso de medicamentos por conta própria, “a automedicação acaba mascarando uma doença que pode vir a ser grave, também não se deve desconsiderar outros fatores para causa dor, como: obesidade, estresse, ansiedade, inatividade física, baixa qualidade do sono e outros”. Se atentar a todos esses fatores fará toda diferença, diz o Igor.