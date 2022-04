Após a confirmação da saída de Adriane Gallo Alcântara nesta quarta-feira (13), Paula Trevizolli foi anunciada nesta quinta-feira (14), como o novo nome para o comando da Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos (SP). Adriana Alcântara estava no comando da pasta desde 1º de junho de 2021.





Ontem (13), antes da prefeitura da cidade anunciar a saída de Adriane, a ex-secretária da Educação confirmou à TV Cenário que estava deixando a pasta, segundo ela, por motivos particulares.

Adriane Alcântara confirma saída da Secretaria da Educação de Ferraz de Vasconcelos – Foto: Arquivo Pessoal/Jair Ambrósio.

“Oi, Jair! Como vai? Sim, estou deixando a Secretaria por motivos particulares. Agradeço a atenção. Um grande abraço!”, escreveu Adriane.

Na manhã desta quinta-feira foi realizada a despedida de Adriane Alcântara e anúncio do nome de Paula Trevizolli. A prefeita da cidade, Priscila Gambale (PSDB) agradeceu o trabalho de Alcântara em postagem realizada sua página do Facebook.

“Agradeço todo o empenho que teve com a nossa rede de ensino municipal durante esse período que esteve em frente a pasta, onde cuidou das nossas crianças da melhor forma possível.”, escreveu a prefeita em um trecho da postagem.

Trevizolli é licenciada em Pedagogia e Ciências Biológicas, é Master Business Administration (MBA) em Gestão Pública e pós-graduada em gestão escolar. Tem 30 anos de atuação na rede estadual e 15 anos na rede municipal de Ferraz de Vasconcelos. Até então ocupava o cargo de supervisora de ensino.

A ex-secretária Adriane Alcântara havia assumido o comando da pasta após a saída de Cecília Cruz, no ano passado, que informou que assumiria um cargo no Governo do Estado de São Paulo. Agora, após menos de 1 ano, Alcântara será substituída por Paula Trevizolli.

Vereadores que falaram à TV Cenário lamentaram a saída de Adriana, que, segundo eles, era uma ótima profissional.