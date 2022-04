A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano realizou uma série de intervenções de reforma asfáltica em vias públicas nesta semana. A Operação Tapa-Buraco ocorreu em sete bairros, contemplando principalmente os pontos mais movimentados. Os objetivos do trabalho são garantir aos condutores melhor qualidade do pavimento e evitar acidentes de trânsito.





As revitalizações estão sendo realizadas desde a última segunda-feira (11) – Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano

Desde a última segunda-feira (11/04), as equipes da pasta estão cobrindo imperfeições das vias com um novo material asfáltico. Foram beneficiadas as ruas Dr. Felício de Camargo (centro), Monsenhor Nuno (centro), Sete de Setembro (centro) e Teresa Papais Galetti (Parque Santa Rosa); as avenidas Major Pinheiro Fróes (Parque Maria Helena), Boa Vista (Cidade Boa Vista), Miguel Badra (Cidade Miguel Badra) e Jorge Bei Maluf (Vila Theodoro); e a estrada Santa Mônica (Jardim Suzanópolis).

As ações vão seguir ao longo do mês. A partir da próxima segunda-feira (18/04), a previsão da secretaria é promover a Operação Tapa-Buraco no Jardim Quaresmeira, Jardim Luela, Jardim das Flores e Tabamarajoara. Juntamente com a renovação asfáltica, também é realizado o reforço da sinalização viária por todas as regiões, com pintura de solo e instalação de novas placas. As medidas contribuem para facilitar a orientação de condutores e garantir segurança aos pedestres.

“Os buracos e outras irregularidades no pavimento das vias públicas têm grande impacto no cotidiano porque interferem na mobilidade urbana. Esses serviços são essenciais para garantir mais qualidade de vida e segurança a todos. Com isso, contribuímos para uma melhor fluidez e tranquilidade no trânsito”, afirmou o secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.