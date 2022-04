O projeto Terrão Corinthians Itaquá, promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba, em parceria com o Sport Club Corinthians, selecionou 14 garotos para realizarem uma seletiva na sede do clube, em São Paulo. A avaliação ocorreu em duas etapas no Campo do Nicola, no Jardim Campo Limpo, nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.





Os selecionados serão testados na categoria que corresponde à faixa etária de cada atleta. Eles vão receber um conceito final de aprovação do treinador para saber se seguem para treinamento no time de base – Foto: Dayane Oliveira.

No teste feito no último domingo (10), oito garotos de 10 a 17 anos foram selecionados pela equipe técnica do Corinthians. São eles: José Soares, Otavio Matos Lajes, Leandro Kawan da Silva, Kelvin Nunes Barbosa, Jhonatan Santos Araujo, Pedro Henrique de Lima, Yago Gabriel e Guilherme Menezes Santana.

“As duas primeiras avaliações foram muito proveitosas. Conseguimos encaminhar 14 garotos para uma seletiva dentro do clube da estatura do Corinthians, no Parque São Jorge. Os que desempenharem bons resultados poderão entrar para o time de base”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Luis Roberto Quintanilha.

Os meninos são moradores do Jardim Adriane, Jardim Odete, Vila Nely, Jardim Cristiano, Aracaré, Jardim América, Chácara Dona Escolástica e Parque Guaianazes. Após essa pré-seleção, serão testados na categoria que corresponde à faixa etária de cada atleta. Eles vão receber um conceito final de aprovação do treinador para saber se seguem para treinamento no time de base.

“Fico muito feliz por ver de perto a possibilidade de sonhos serem realizados. Estou na torcida para que nossos garotos de Itaquá trabalhem firme, com disposição para lutar por tudo o que desejam”, completou o prefeito Eduardo Boigues.