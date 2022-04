As artesãs de Poá iniciaram nesta semana, mais uma etapa do curso de capacitação promovido pela Secretaria de Turismo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Desde fevereiro deste ano, a Pasta tem realizado cursos junto aos integrantes deste segmento com a finalidade de ofertar todo suporte necessário para as artistas na confecção e comercialização dos seus produtos e, consequentemente, fomentar o artesanato na cidade.





O curso “Fotografia para Redes Sociais” será realizado até a próxima quarta-feira (20/04), no Teatro Municipal “Turíbio Ruiz” e tem como objetivo orientar as artesãs como apresentar os seus produtos para comercializá-los de forma online. O curso aborda temas como: Técnicas básicas de iluminação para retrato; Composição de cena, como cenário, figurino e outros itens; Criar composição fotográfica; Noções de estética e leitura da imagem; Posicionamento e angulação de câmera; Noções básicas de tratamento e finalização de arquivo para mídias sociais.

“Esse curso vai ao encontro do que já estamos realizando, desde fevereiro deste ano, ou seja, ofertando qualificação para dar o suporte que precisam, além do respeito que merecem. As artesãs poaenses são muito talentosas e contam com a Secretaria de Turismo para apoiá-las nesta retomada pós-pandemia. Quero aproveitar para agradecer à prefeita Marcia Bin pelo incentivo que tem dado as ações voltadas para as nossas artistas”, ressaltou a secretária de Turismo, Claudia Cristina de Deus.

Qualificação





Desde fevereiro deste ano, as artesãs poaenses têm participado de cursos promovidos pela Secretaria de Turismo, em parceria com o Sebrae, sobre empreendedorismo feminino, como aumentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres, facilitar o acesso ao mercado e ao crédito orientado, entre outros pontos.

“Somos parceiros do artesanato, pois acreditamos que ele seja uma ferramenta de grande importância para o fomento do turismo municipal. Temos projetos voltados para o segmento e, em breve, estaremos colocando-os em prática”, finalizou Claudia.