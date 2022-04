O funcionamento da Prefeitura de Itaquaquecetuba será alterado nesta Semana Santa. Na quinta-feira (14) é ponto facultativo e apenas os serviços essenciais como cemitérios, serviço funerário, equipamentos de saúde 24h, SAMU e ambulância, coleta de lixo e feiras livres vão funcionar normalmente.





No sábado (16), as unidades básicas de saúde, com exceção da Josely, Maragogipe e Caiuby, estarão abertas para a vacinação contra Covid-19, das 8h às 16h. Nesse dia, será iniciada a aplicação da quarta dose para idosos com 60 anos ou mais.

Os demais serviços, assim como o atendimento realizado no paço municipal ou em suas secretarias, retornam na próxima segunda-feira (18). Tributos com vencimento neste feriado podem ser pagos no próximo dia útil, seguindo as regras da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

A encenação da Paixão de Cristo acontecerá na sexta-feira (15), às 18h30, na praça Padre João Álvares, no centro, em frente a Igreja Nossa Senhora D’Ajuda, após a procissão. Os motoristas devem ficar atentos pois algumas ruas serão interditadas.

A rua da igreja será interditada às 12h por conta da apresentação. Já a rua Capitão José Leite, a avenida Emancipação e a rua Sebastião Ferreira dos Santos serão interditadas às 17h para a procissão.

No Jardim Luciana, as ruas que ficam no entorno da Paróquia Nossa Senhora das Graças serão parcialmente interditadas nesta quarta-feira (13), na sexta-feira (15) e no domingo (17) para a procissão.