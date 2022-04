A seguridade social são ações dos poderes públicos e da sociedade a fim de garantir direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.AConstituição Federal (CF) de 1988garante aos brasileiros formas de alcançaruma sociedade livre, justa e solidária, com erradicação da pobreza e da marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos.

A seguridade tem três pilares básicos, saúde, a assistência social e a previdência e nasce da necessidade de se criar uma proteção ao cidadão, umaluta dos trabalhadores e dos movimentos sociais bem antes da conquista ser fixada, em 1988. Ela prevê: saúde integral e universal, como direito de todos e um dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde (SUS);assistência socialpara atendimento das necessidades básicas, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa com deficiência; previdência social para garantir renda ao segurado quando ele perde a capacidade de trabalho.

A Reforma Tributária é uma ameaça à sustentabilidade do sistema de financiamento da seguridade social, previsto no art. 195 da CF como um dever de toda a sociedade, garantido por recursos da União, Estados, Distrito Federal, municípios e de contribuições sociais.A proposta em vias de aprovação extinguefontes do financiamentonão só da seguridade, mas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e da educação básica (salário educação).

Ao criar o imposto IVA-F (Imposto de Valor Adicionado Federal) e destinar recursos a outras áreas e fundos diferentes, a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e a CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) serão extintas e haverá desoneração da contribuição patronal sobre a folha de pagamento, já prevista após a provação da PEC.

Portanto, a Reforma Tributária deixa a seguridade em situação de risco dos direitos sociais protegidos por todo o sistema da seguridade social, como licença maternidade, seguro-desemprego, seguro por acidente de trabalho, Benefício de Prestação Continuada (BPC – Loas) entre outros que os trabalhadores brasileiros tanto lutarem para conquistar.

Luiz Cláudio Marcolino é vice presidente da CUT (SP)