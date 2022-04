Desde o início da pandemia, o número de cirurgias bariátricas eletivas pelo SUS, caiu 82%, no Brasil, é o que revelou dados Ministério da Saúde. E tudo isso aconteceu devido à pandemia do novo Corona Vírus, que teve seus leitos ocupados na recuperação destes pacientes, mas agora, com o avanço da vacinação esse serviço voltou a ser oferecido pelo Sistema de Saúde.





Por outro lado, foi possível observar que nós tivemos outras duas grandes mudanças, é o que revela a Profa. Me Rafaella Guimarães Moraes de Camargo, do curso de Nutrição da UMC, “a primeira é que muitas pessoas que comiam fora, em restaurantes ou no trabalho, passaram a se alimentar melhor em casa, cozinhando a própria comida e desenvolvendo novas habilidades culinárias. Por outro lado, muitas pessoas passaram a pedir comidas de aplicativo e ou aumentando o consumo de alimentos ultra processados diminuindo a qualidade da alimentação”, diz ela.

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira publicado em 2014, uma alimentação saudável e equilibrada deve conter em sua grande maioria alimentos in natura ou minimamente processados que são os grãos, cereais, tubérculos, carnes, aves, ovos ou peixes, legumes e verduras para compor as refeições principais no almoço e jantar por exemplo.

A nutricionista Rafella completa dizendo que na hora de escolher seus alimentos “o ideal é dar prioridade para as frutas, verduras e legumes da época e de produtores locais, normalmente o valor é mais barato do que aqueles comprados fora da época e de outros produtores”.

Profa. Me Rafella Guimarães Moraes de Camargo do curso de nutrição da UMC – Foto: Divulgação.

A hora da mudança

Com o avanço da vacinação, a vida também tem voltado ao normal e muitas pessoas retornaram para suas atividades de antes da pandemia. A Profa. Me Rafella da UMC diz que é sempre é tempo de iniciar um acompanhamento nutricional, “primeiro é preciso procurar um nutricionista que tenha uma abordagem que atenda às suas necessidades com seja com uma abordagem comportamental, esportiva, clínica e por aí vai. Somente o profissional, saberá fazer um plano individualizado para atender suas necessidades específicas, (emagrecimento, ganho de peso, melhorar qualidade da alimentação, transição para o vegetarianismo)”. Por isso fique atendo, faça uma busca por profissionais qualificados e desconfie sempre de dietas milagrosas.