Começou a ser instalada no Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste de São Paulo, a roda gigante de 91 metros de altura, anunciada em outubro de 2020 pelo governo do estado. A previsão é que ela seja inaugurada em junho.





De acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, a roda gigante será a maior da América Latina e é uma das ações de revitalização do entorno do Rio Pinheiros. A atração recebeu o nome de “Roda São Paulo”.

A roda gigante terá 42 cabines de observação com capacidade para até dez pessoas, ar-condicionado, câmeras de monitoramento, interfones e wi-fi. A atração terá mais de mil toneladas.

Segundo a pasta, 200 trabalhadores estão atuando na montagem, que teve início em 30 de março. Os custos da instalação são da iniciativa privada.

Roda gigante já está sendo instalada no Parque Cândido Portinari e tem previsão de inauguração para junho — Foto: Divulgação/Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

A atração está sendo implementada pela empresa São Paulo Big Wheel (SPBW), vencedora do chamamento público. Ela deverá pagar à Secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente R$ 141 mil mensais ou 10% do valor do faturamento bruto – o valor que for maior.

A secretaria disse que o contrato prevê tarifas sociais para moradores de comunidades que ficam ao redor.

A expectativa é que a Roda São Paulo receba entre 600 mil e 1 milhão de visitantes por ano. A roda gigante ocupará 4,5 mil metros quadrados, cerca de 3% do espaço do parque.

O Parque Cândido Portinari é vizinho ao Parque Villa-Lobos, que possui acesso pela Estação Villa-Lobos-Jaguaré, da Linha 9-Esmeralda.