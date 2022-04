A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano realizou 475 intervenções ao longo do último mês, contemplando pelo menos 41 bairros. De acordo com balanço, apresentado nesta segunda-feira (18/04), as principais intervenções se referem ao reforço na sinalização, com pintura de solo e instalação de novas placas. Os trabalhos têm por objetivo contribuir para a melhor circulação e segurança dos cidadãos na cidade.





Entre os destaques do mês de março, estão as novas sinalizações viárias verticais e horizontais, com a pintura de 61 faixas de pedestre e 22 lombadas, bem como 36 melhorias em guias, faixas centrais, rotatórias e pontos de carga e descarga, contemplando todas as regiões, como o distrito de Palmeiras e os bairros Casa Branca, Vila Urupês, Vila Figueira e Vila Amorim

Houve ainda a substituição e instalação de 389 placas de trânsito. Do total, 181 são toponímicas, sendo grande parte na Vila Amorim. Em paralelo, a pasta também realizou a limpeza dos postes e pontos de ônibus, com a retirada de cartazes, pôsteres e placas irregulares, contribuindo para a preservação dos espaços públicos.

A Operação Tapa-Buraco, por sua vez, esteve em 64 vias promovendo serviços de recuperação asfáltica e realizando as melhorias necessárias para restaurar a integridade do pavimento. A medida beneficiou importantes locais da cidade, como as ruas Quinze de Novembro e Nove de Julho e as avenidas Francisco Marengo, Mogi das Cruzes, Miguel Badra e Jorge Bei Maluf. Outras comunidades também foram atendidas, como os bairros Jardim Casa Branca, Jardim Europa e Chácaras Reunidas Guaió.

De acordo com o secretário Claudinei Galo, todas estas atividades são feitas para a garantia de melhores condições de tráfego para a população de toda a cidade, com serviço ágil e de qualidade. “Cerca de 20 intervenções são realizadas diariamente, de domingo a segunda-feira, de forma ininterrupta. Nossa equipe está sempre à disposição para promover as melhorias necessárias e tornar Suzano uma cidade cada vez melhor”, finalizou.