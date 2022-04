O vereador Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, anunciou o roteiro da quarta edição do Fórum Municipal para Discussão da Liberdade Religiosa e Cidadania de Ferraz de Vasconcelos. O simpósio ocorre no próximo dia 26, das 19h30 às 22h, na Câmara Municipal, no centro. O evento ecumênico será realizado em parceria com a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania (Ablirc).





De acordo com Tonho, a solenidade contará com a participação especial do presidente da entidade, professor Samuel Gomes de Lima, o Dr. Samuel Luz, o pastor e secretário no Estado de São Paulo da Associação Internacional de Liberdade Religiosa (IRLA), Odailton Fonseca e do pastor e responsável pela mesma instituição, porém, no Vale do Paraíba, Charlys Siqueira.

Além disso, o fórum que foi promovido pela última vez, em 2014, reunirá ainda a deputada estadual e advogada Damaris Moura, entre outros convidados civis, religiosos e acadêmicos. O simpósio foi criado por meio da lei municipal nº 3.109, de 14 de março de 2012 de autoria do vereador Tonho. O texto prevê que a celebração da liberdade religiosa na cidade seja feita anualmente na segunda quinzena de abril.

Aliás, a cidade de Ferraz de Vasconcelos é a pioneira no Alto Tietê por criar esse tipo de evento inter-religioso. “Na realidade, vamos aproveitar o momento para discutirmos esse assunto de suma importância para o dia a dia do cidadão, sobretudo, neste período de pandemia, já que as restrições impostas serviram para afetar o cotidiano da nossa população em geral. Portanto, venha participar”, finalizou Tonho.

Por Pedro Ferreira