A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos aprovou em única discussão moção de aplauso para com o centenário de fundação do Grande Oriente de São Paulo (GOSP), na sessão ordinária desta terça-feira, dia 19. O texto em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela loja maçônica nos últimos 100 anos completados no ano passado partiu do vereador Claudio Ramos Moreira (PT). Na oportunidade, representantes de lojas locais acompanharam o processo de votação.





De acordo com a proposta votada, por unanimidade, o GOSP é uma instituição independente, soberana, legítima e, acima de tudo, voltada para os mais elevados princípios de essencialidade, ou seja, de amor ao próximo. Para o autor, a entidade em questão sempre primou por difundir os valores da verdadeira fraternidade, liberdade e igualdade. Aliás, esses foram os três lemas que inspiraram a Revolução Francesa. Além disso, a participação de membros do órgão acabou sendo decisiva na construção do povo paulista.

Na prática, essa presença histórica aconteceu durante a Revolução Constitucionalista de 1932, na qual, integrantes de lojas maçônicas lutaram para defender os preceitos democráticos, entre eles, Américo de Campos, Francisco Rangel Pestana, Manoel Ferraz de Campos Salles e José Maria Lisboa. Em geral, a instituição apoia os mais diversos projetos sociais das lojas e que exaltam o protagonismo dos seus obreiros nas mais relevantes políticas sociais estaduais e nacionais.

Convém destacar que somente no Estado de São Paulo, o GOSP possui 362 unidades e mais de 140 diferentes tecnologias sociais. Na cidade, são filiadas a Ferraz de Vasconcelos (2.515), na pessoa do seu venerável Elcio Lopes Martins e a Canteiros do Cruzeiro do Sul (3.785), na figura do venerável Josué Bagesterio Martins de Toledo Júnior. Além disso, cópias serão enviadas para o grão-mestre Benedito Marques Ballouk Filho e para o adjunto Renato José Garcia de Almeida.

Mãe Pobre

Em Ferraz de Vasconcelos, o trabalho social da maçonaria pode ser resumido na então Creche Comunitária Mãe Pobre, fundada na segunda metade da década de 90, que, atualmente, chama-se o Pequeno Aprendiz na Rua Jornalista Sebastião de Souza Lemos, 200, no Jardim Pérola. Hoje, conveniada com o governo municipal, a unidade é um verdadeiro exemplo de que investir em educação contribui para pavimentar o futuro da criançada.

Por Pedro Ferreira