A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos não terá expediente no feriado de Tiradentes, celebrado nesta quinta-feira, 21. Na sexta-feira, 22, foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Ações essenciais como coleta de lixo, velório e cemitérios, varrição, plantões e serviço de ambulância, funcionarão normalmente. O Parque Municipal Nosso Recanto funcionará normalmente das 7 às 16 horas.





O Poder Executivo ferrazense, a Câmara Municipal, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Procon e o Escritório de Negociação de Dívida Ativa (Endia), por exemplo, não operam.

A Defesa Civil estará de plantão e atenderá pelos telefones 4676-1947 ou 95310-2217. Em casos de emergência, o morador pode ligar para o Corpo de Bombeiros (193) ou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu (192), que tomarão as providências.

A Guarda Civil Municipal (GCM) ficará à disposição dos munícipes normalmente pelo número 153.

O Velório Municipal, localizado no Cambiri, não fechará, funcionando 24 horas. Os cemitérios ferrazenses funcionarão normalmente entre 8 e 17 horas, com as regras sanitárias que visam evitar o contágio do Covid-19.

Por Sandra Paulino