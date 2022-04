Em virtude do feriado nacional de Tiradentes, o Paço Municipal e as repartições públicas de Poá, não terão expediente nesta quinta e sexta-feira (dias 21 e 22/04). Já os serviços considerados essenciais, bem como as feiras livres, funcionarão normalmente, no feriado prolongado, de 21 a 24 de abril (quinta a domingo).





Seguem em operação os serviços da Guarda Civil Municipal (GCM), SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Defesa Civil, Pronto Atendimento Municipal Guido Guida, coleta de lixo, varrição de rua e feiras livres, assim como o Velório e o Cemitério da Paz (8 às 17 horas), localizados na rua João Pekny, 430, Jardim Itamarati.

As Campanhas de Vacinação contra a Covid-19, Gripe e Sarampo retornam na próxima segunda-feira (dia 25/04), a partir das 9 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).