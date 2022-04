Em razão do feriado prolongado do Dia de Tiradentes, a partir desta quinta-feira (21/04), a população de Suzano deve se atentar ao funcionamento das repartições públicas municipais, que será interrompido até domingo (24/04) e retomado na próxima semana. Ainda assim, os serviços essenciais continuarão sendo prestados no período pela Prefeitura de Suzano, como de costume, principalmente nas áreas de saúde, segurança e zeladoria. A suspensão do expediente na data, bem como na sexta-feira (22/04), está determinada no decreto nº 9.728/2022.





A Secretaria de Saúde de Suzano irá manter os trabalhos 24 horas no Pronto-Socorro Municipal (PS), anexo à Santa Casa de Misericórdia (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira), e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará funcionando e pode ser acionado a qualquer momento pelo número 192.

A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil seguem disponíveis pelos telefones (11) 4746-3297 e (11) 4748-5394, respectivamente. Para demandas relacionadas ao trânsito, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana atenderá pelo número (11) 4746-1166. Ainda funcionam normalmente as feiras livres programadas, os serviços de zeladoria, os cemitérios São João Batista e São Sebastião (das 8h30 às 17h30) e o Velório Municipal (entre 6h30 e 16h30).

O Parque Municipal Max Feffer também ficará aberto, das 6 às 18 horas, com muita área para lazer e atividades esportivas ao ar livre. O local ainda compreende o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que oferece uma estrutura completa com centenas de tipos de plantas floríferas e frutíferas, animais e jardins. O público inclusive pode obter uma muda de forma gratuita, mediante cadastro.

Já o PlayPet, também anexo ao parque, garante um espaço destinado para convivência, exercícios e condicionamento de cães. Para frequentar basta realizar cadastro e criar a identificação do animal, com apresentação da cópia da carteirinha de vacinação do pet, duas fotos 3×4 coloridas do animal e cópia do comprovante de endereço e do documento original com foto do tutor.

Aniversário

Como parte da programação do mês de aniversário de Suzano, duas atividades estão programadas para ocorrer em espaços públicos municipais. No feriado desta quinta-feira (21/04), o Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) receberá um evento de homenagem ao Encontro Anual de Fuscas e Carros Antigos, das 15 às 21 horas. Já no sábado (23/04) haverá o 1º Festival do Escadão, que reunirá praticantes e entusiastas de skate, nos fundos do Paço Municipal (rua Baruel, 501 – Centro).

Além disso, no domingo (24/04), a cidade recebe a 4ª edição da Corrida Eu Sou Uma Diva, com a largada programada para ocorrer a partir das 8 horas, em frente ao campus da Faculdade Piaget, no Jardim Imperador. A competição tem apoio da Prefeitura de Suzano.