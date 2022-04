A Secretaria Municipal de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos (SP) vai prestar contas das suas atividades no segundo semestre do ano passado à Câmara Municipal na próxima quarta-feira, dia 27, às 9h. A audiência pública será coordenada pelo presidente da Comissão Permanente de Promoção, Assistência e Desenvolvimento Social da Casa, vereador Claudio Ramos Moreira (PT). O evento poderá ser assistido ao vivo na internet.





Já na mesma data, porém, às 10h30, será a vez da pasta de Transportes e Mobilidade Urbana apresentar o seu balanço referente ao ano de 2021. Na ocasião, o público também acompanhar on-line na rede mundial de computador toda a prestação de contas. A audiência pública também será presidida pelo vereador Claudio Ramos. O petista preside à Comissão Permanente de Transporte Público.

Por outro lado, no dia 04 de maio, às 9h, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizará a sua prestação de contas anual no tocante ao ano passado perante à Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, presidida pelo vereador Alexandro Santos Alves Silva (PSC), o Teteco. Ele aproveita para convidar a população a participar dos trabalhos.

Por sua vez, também no dia 04 do mês que vem, mas às 10h30, a Secretaria Municipal da Cultura promoverá um levantamento das suas ações referentes aos últimos seis meses de 2021. Além disso, Teteco destacou que as duas audiências públicas poderão ser assistidas ao vivo pela internet. Aliás, de um modo geral, o público poderá fazer comentários (chat) durante as transmissões das quatro prestações de contas.

Por Pedro Ferreira