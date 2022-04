O deputado estadual, Arthur do Val (União Brasil), decidiu renunciar ao mandato de deputado estadual nesta quarta-feira (20). A decisão veio após o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovar de forma unânime o processo que poderia gerar a cassação de seu mandato.





O deputado Arthur Do Val no Conselho de Ética da Alesp, em 12 de abril — Foto: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Em nota, Arthur disse que vai “renunciar ao mandato em respeito aos 500 mil paulistas que votaram nele, para não verem seus votos sendo subjugados pela Assembleia. Mas não pensem que desisti, continuarei lutando pelos meus direitos”.

A renúncia não interrompe o andamento do processo na Câmara, em que é acusado de quebra de decoro parlamentas pelos áudios vazados sobre mulheres ucranianas.

“Sem o mandato, os deputados agora serão obrigados a discutir apenas os meus direitos políticos e vai ficar claro que eles querem na verdade é me tirar das próximas eleições”, disse Arthur em nota.

“Estou sendo vítima de um processo injusto e arbitrário dentro da Alesp. O amplo direito a defesa foi ignorado pelos deputados, que promovem uma perseguição política.

Mesmo deixando o cargo, caso o processo de cassação for aprovado no plenário da Alesp, ele pode ficar inelegível por oito anos segundo a Lei da Ficha Limpa.

Na sessão em que o relatório foi aprovado, em 12 de abril, membros do Movimento Brasil Livre, do qual Arthur faz parte, estiveram presentes com cartazes contra a cassação.

Mulheres ucranianas que vivem no Brasil e que pedem a punição do parlamentar também estiveram na reunião. Arthur admitiu que errou ao enviar as mensagens.

“Eu errei, ponto final. Quero pedir desculpas principalmente às mulheres ucranianas que estão aqui. Agora, vamos ser sinceros. Todo mundo sabe que esse processo de cassação não é pelo que eu disse, mas por quem disse. A verdade é que todos aqui me odeiam. Esse processo não é pelos meus defeitos, mas por minhas virtudes”, disse Arthur do Val.

Entenda o caso

Em viagem à Ucrânia para acompanhar a guerra com a Rússia, áudios gravados durante a viagem pelo deputado estadual foram vazados. Nos áudios, Arthur do Val fala que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”.

“É sem noção, cara, é inacreditável, é um bagulho fora do sério. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui. Eu tô mal, tô triste porque é inacreditável”, falou Arthur do Val.

Depois da repercussão de suas falas, Arthur do Val pediu desculpas e comentou o caso em postagens e vídeos.



“Os áudios que vazaram de uma conversa privada com amigos são lamentáveis. Não são corretos com as mulheres brasileiras, ucranianas ou com todas as pessoas que depositam confiança em meu trabalho e, por isso, peço desculpas. Não tenho compromisso com o erro. Por isso, entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura ao governo de São Paulo”, escreveu Arthur.

No vídeo, o parlamentar classifica suas falas como “machistas” e “escrotas” e afirma que se comportou “como um moleque” ao responder perguntas de amigos em um grupo de conversas entre parceiros do futebol.

“Eu só quero que as pessoas me julguem pelo que eu fiz, não pelo que eu não fiz”, acrescentou o deputado.

Segundo Arthur do Val, os áudios não foram enviados a grupos “de política” e ele já estava na Eslováquia, quando teve acesso à internet, ao enviá-los.

Após o vazamento dos áudios, deputados estaduais de São Paulo assinaram uma representação contra Arthur, que foi enviada ao Conselho de Ética da Alesp. Outras 20 representações foram apresentadas.

Em 18 de março, o Conselho de Ética aceitou as 21 representações que pedem a cassação de Arthur por “quebra de decoro parlamentar”.