Até maio, a Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba realizará o Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa) na cidade. A ação acontece aos sábados desde o início deste mês e tem o objetivo de analisar diferentes áreas para identificar possíveis focos de proliferação do mosquito. Excepcionalmente nesta terça-feira (19), a ação ocorreu no Caiuby.





Para além do trabalho, a inspeção faz com que o município obtenha indicadores que permitem conhecer a distribuição do vetor que transmite dengue, chikungunya, zika e febre amarela. “Após a remoção dos focos encontrados, é realizada a coleta das amostras, que seguem para análise em laboratório”, explicou a secretária de Saúde, Ariana Julião.

Além do LIRAa, as equipes promovem outras ações de combate ao mosquito durante todo o ano. Entre elas, atividades de controle larvário (utilizando a estratégia de visita domiciliar), eliminação de criadouros e tratamento, monitoramento com armadilhas, atividade de educação e saúde nas unidades básicas de saúde, entre outros.

“Todo esforço para evitar doenças é válido, ainda mais quando falamos em dengue. Muitas vezes uma simples busca no nosso quintal já ajuda. O risco pode ser uma caixa d’água aberta ou um recipiente que armazena água. Vamos juntos nessa luta”, disse o prefeito Eduardo Boigues.