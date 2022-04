Rodrigo Mussi, de 36 anos, teve alta médica e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta quarta-feira (20), 20 dias depois de sofrer um acidente de trânsito na capital paulista. Agora o ex-BBB ficará internado no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São Paulo (USP).





A informação foi divulgada por Diogo Mussi, o advogado e irmão de Rodrigo. O ex-BBB foi internado no hospital em 31 de março, quando o carro de transporte por aplicativo em que ele estava bateu na traseira de um caminhão na Marginal Pinheiros, Zona Oeste da capital paulista.

Rodrigo passou por uma cirurgia na cabeça e a perna direita e, desde então, está em observação. No último domingo (17), Diogo disse que Rodrigo tinha sido extubado na quarta-feira (13), não precisando mais de ajuda de aparelhos para respirar. Rodrigo está fazendo fisioterapia e já consegue se alimentar com comida pastosa e líquida.

Nesta segunda-feira (18), familiares de Rodrigo divulgaram uma nota nas redes sociais afirmando que o caso dele “ainda é delicado” e que ele passaria por exames no pulmão devido a tosse e catarro.

Segundo Diogo, Rodrigo ainda tem dificuldade para falar por conta da sensibilidade na traqueia após a retirada do tubo, e apresenta algumas falhas na memória.

“Ele lembra dos fãs. Hoje, pela primeira vez, ele pediu o celular. Eu dei meu celular pra ele, ele tentou fazer uma foto, tentou digitar uma coisa, não deu muito certo”, diz Diogo.

Rodrigo perguntou sobre o pai, que morreu há mais de dez anos. Mas se lembrou da avó. Ele também não se lembra do acidente, nem do jogo entre São Paulo e Palmeiras ao qual assistiu antes da batida.

“Hoje ele viu a Viih Tube, lembrou que eles estavam no Lollapalooza, isso é muito bom. Ao que tudo indica, pelo histórico dele, pela idade, saudável etc, os médicos acreditam que isso [déficit de memória] vai ser transitório. Que no começo vai precisar de ajuda mais próxima, mas que depois vai ficando mais independente”, contou o irmão.

O acidente

Rodrigo Mussi sofreu um acidente na madrugada do dia 31 de março, na Marginal Pinheiros, quando o carro de aplicativo em que estava, se chocou com um caminhão.

Os policiais suspeitam que Rodrigo estaria sem cinto de segurança, uma vez que foi arremessado para a frente do veículo com o impacto do choque entre os veículos. Ele sofreu múltiplas lesões no corpo, incluindo traumatismo craniano.

À polícia, o motorista de aplicativo, Kaique Reis, disse que provavelmente dormiu ao volante. Ele foi autuado por lesão.

“Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse em entrevista à TV Globo.

Kaique afirmou que usava cinto de segurança no momento do acidente. Ele não se feriu. Rodrigo Mussi, que estaria sem cinto, foi arremessado.

Rodrigo Mussi é natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, formado em administração, o gerente comercial de 36 anos participou do Big Brother Brasil 2022. Ele foi o segundo eliminado desta temporada.