O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou nesta sexta-feira (22) a portaria que estabelece o fim da Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (Espin) por conta da Covid-19. O estado de emergência entrou em vigor em fevereiro de 2020, dias após a OMS declarar emergência internacional de saúde pública.





“Nós não acabamos com a Covid e nem com o vírus. Iremos aprender a conviver com ele. Temos capacidade de combater hoje”, disse Queiroga.

A portaria entrará em vigor 30 dias após ser publicada no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com o ministro, isso deve ocorrer ainda hoje de forma excepcional.

O estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional por conta da Covid-19 permitiu que o governo federal e os governos estaduais e municipais tomassem várias medidas, entre elas, o uso obrigatório de máscaras e a autorização emergencial para vacinas.

“Sei que os secretários de estados e municípios pediram tempo maior. Não vejo muita dificuldade para que secretarias estaduais e municipais se adequem ao que já existe na prática. Porque o ato normativo só vem ratificar o que já existe na prática. como falar de emergência sanitária se hoje está acontecendo carnaval em várias cidades do Brasil?”, explicou Queiroga.

Com o fim da emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde calcula que mais de 2.000 normas caiam em todo o país, entre elas, a possibilidade de comprar medicamentos e insumos médicos sem licitação.

Normas que envolvem uso de máscaras, teletrabalho e regulamentação da telemedicina também podem ser afetadas.

Segundo Queiroga, poucas coisas no combate à Covid-19 devem mudar, porém, a autonomia local que foi cedida aos prefeitos e governadores durante a pandemia pode ser tirada.

“Não muda muita coisa já que a principal política foi a vacina. Outras ações como a atenção primária na saúde foi reforçada, ela não irá diminuir. O que muda é essa questão de se restringir as liberdades individuais de um gestor local. Isso cria mais divergência do que uma situação efetiva de combate à situação pandêmica no Brasil”, explicou Queiroga.

Extensão do período de regulamentação de medicamentos

O ministro disse que pediu à Anvisa para que fosse aumentado um ano no período de regulamentação de medicamentos e vacinas que foram aprovadas em caráter emergencial durante o Estado de Emergência.

“Pedimos para a Anvisa para estender o prazo por mais de um ano. não são tantos né? é uma vacina, de vírus inativado, e 3 medicamentos”, disse o Ministro.

A vacina a qual o ministro se refere é a CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac.

Motivos que levaram ao fim do estado de emergência sanitária causado pela Covid-19

Marcelo Queiroga falou em pronunciamento no último domingo (17), que com a alta taxa de vacinação e uma melhora no cenário epidemiológico, foi possível chegar ao fim da Espin.

Em março, o ministro falou de três fatores que seriam necessários para a revogação da Espin:

Cenário epidemiológico favorável, com queda nos casos e mortes;

Estrutura do sistema hospitalar, principalmente das UTIs desafogadas;

Acesso a medicamentos eficazes contra a Covid-19 na fase inicial.

Ainda assim, Queiroga disse que o fim do estado de emergência não significa o fim da pandemia.

Especialistas avaliam que, mesmo com a redução recente de casos de Covid-19, este ainda não é o melhor momento para revogar o estado de emergência.