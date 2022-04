Será realizada neste sábado (30) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Ferraz de Vasconcelos (SP), a campanha de vacinação contra a gripe e sarampo. As unidades estarão abertas das 8h às 17h e vacinarão crianças com mais de 6 meses e menores de 5 anos, além de profissionais da Saúde.





Idosos com 60 anos ou mais devem se proteger unicamente contra a Influenza. É necessário levar o cartão SUS, carteirinha de vacinação e documento pessoal.

Segundo a Vigilância Epidemiológica da cidade, as crianças e profissionais da saúde que precisam tomar as duas vacinas, podem tomar ambas no mesmo dia.