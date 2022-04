O atual secretário municipal de Serviços Urbanos e vereador licenciado de Ferraz de Vasconcelos (SP), Agílio Nicolas Ribeiro David (PSD), acaba de ser agraciado com a principal honraria do município. A concessão do título de cidadão ferrazense foi aprovada em segunda e última discussão e, por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira, dia 26. O tributo é um reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados à sociedade local.





Presente em todo o processo de votação, aliás, ele sempre costuma participar das sessões ordinárias da Casa, Nicolas agradeceu o voto dos colegas e, ao mesmo tempo, afirmou que estava muito contente por receber tão honrosa homenagem. Além disso, o mais novo cidadão ferrazense felicitou os parentes, amigos e servidores do Poder Legislativo durante a sua atuante trajetória política e profissional na cidade. Flamenguista, ele também dedicou a comenda a esposa Natália e a filha Rafaela.

Natural de Rio Pomba, cidade de pouco mais de 18 mil habitantes localizada na Zona da Mata Mineira, na microrregião de Ubá, Nicolas deixou a sua terra natal em 2002. Desde então, ele vive em solo ferrazense onde construiu uma carreira vitoriosa no setor privado e, acima de tudo, criou vínculos sinceros e recíprocos com a sociedade local.

Na cidade, além de empreender inicialmente nas áreas comercial e empresarial que depois foi um passo para ingressar na vida pública exitosa, já que em 2009 ficou como suplente de vereador tendo assumido o cargo e, de 2011 a 2012, comandou a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Em 2016, voltou a ser eleito vereador tendo inclusive presidido à Câmara Municipal no biênio 2019/2020.

Neste último ano, reelegeu-se com a expressiva votação de 1.665 votos. Por sua habilidade política, logo no início de 2021 foi convidado pela prefeita, Priscila Gambale (PSDB) para chefiar a pasta dos Serviços Urbanos. No setor, tem se destacado como um dos principais auxiliares do Palácio da Uva Itália. Sempre atencioso com as demandas, sobretudo, na zeladoria não mede esforços para manter a cidade limpa.

Companheiro de partido e amigo de longa data, o vereador Valter da Costa Fernandes, o Valtinho do Som, expressou toda a sua satisfação por propor a homenagem a Nicolas. Para ele, o colega ganhou o respeito e a admiração de todos na cidade. Já o presidente da Casa, Flávio Batista de Souza (Pode), o Inha, disse que vai preparar uma sessão solene para entregar o tributo ao mais novo cidadão ferrazense.

Enalteceram ainda o homenageado, Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox, Claudio Roberto Squizato (PL), Álvaro Costa Vieira (Pode), o Kaká, Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, Luiz Fábio Alves da Silva (PSB), o Fabinho, David Francisco dos Santos Júnior (PSD), o David Júnior, Claudio Ramos Moreira (PT), Osni Angelo Pasquarelli (PDT), o Ni, e Alexandro Santos Alves Silva (PSC), o Teteco.

Por Pedro Ferreira