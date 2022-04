Você conhece o artista Mark Jenkins? Ele é a inspiração para a exposição de arte urbana, promovida pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo. O artista é famoso pela sua arte urbana e sua diferente técnica, onde ele cria um molde perfeito de um ser humano. Esses moldes são expostos nas ruas de várias cidades do mundo, colocadas em situações adversas que chamam a atenção de quem passa.





Exposição de arte urbana, promovida pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UMC – Foto: Divulgação.

São baseadas nestas artes que os alunos do 1º e 2º períodos do curso de arquitetura da UMC vão realizar a exposição. Eles desenvolveram esculturas de arte urbana inspiradas em Mark. Foram elaboradas 16 esculturas com fitas adesivas em escala natural e moldadas em formas humanas, com temas atuais, como a guerra na Ucrânia, o feminicídio e muitos outros.

A exposição acontece no Campus Mogi, no hall no térreo dos prédios I, II e III começando hoje e indo até 09/05.