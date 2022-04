Uma câmera de segurança filmou o momento em que o condutor de um carro perde o controle do carro, bate em outro veículo e tomba sobre o ciclista.





O acidente ocorreu neste domingo (24), após o carro tombar sobre o ciclista, pessoas que estava próximas do local ajudaram a desvirar o carro capotado e ajudaram o ciclista.

Tanto a Polícia de Trânsito quanto a equipe do Samu foram acionadas. O ciclista foi encaminhado ao hospital João Paulo II e o condutor do veículo que capotou, um Crossfox, foi levado à UPA Leste. A motorista do carro vermelho que foi atingido, uma Saveiro, não sofreu lesões e ficou no local até o fim do registro de ocorrência.

A Secretaria de Saúde (Sesau) informou que o ciclista está internado e que passaria por uma cirurgia, ele sofreu uma fratura no maxilar.