O Projeto Terrão Corinthians Itaquá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba, abrirá mais uma vez as inscrições para os garotos que sonham em se tornar jogadores profissionais de futebol nesta sexta-feira (29).





A pré-seleção é para sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 e serão recebidas em torno de cem inscrições de cada categoria em dois horários: das 8h30 às 10h, para os atletas do sub-11 e sub-13, e das 13h às 17h, do sub-15 e sub-17, no Ginásio de Esportes Sumiyoshi Nakaharada (rua Santa Rita de Cássia, 151 – Vila Japão).

“Aqui na cidade há muitos atletas se destacando no futebol e esse projeto vem crescendo. A inscrição é gratuita e é uma forma de incentivo ao futebol e aos sonhos dos nossos garotos”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Marcelinho Carioca.

A equipe organizadora vai distribuir 440 senhas por ordem de chegada e será preciso preencher uma ficha com os dados do participante: nome, CPF, telefone para contato (WhatsApp) e e-mail. Também é necessário que o candidato esteja acompanhado por um responsável legal.

“Por meio do Terrão Corinthians Itaquá, atletas já estão tendo a oportunidade de realizar a seletiva na sede do clube. Isso é um progresso muito grande para o esporte no município”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.