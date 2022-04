A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano promove neste sábado (30/04) o “Dia D” de vacinação. A atividade engloba as 24 unidades de atendimento, das 8 às 16 horas, garantindo a oferta de doses contra a gripe, a Covid-19 e o sarampo, respeitando os respectivos públicos-alvo. Para participar, basta o munícipe procurar a unidade mais próxima e apresentar documento de identificação com foto, caderneta de vacinação e comprovante de endereço.





De acordo com o chefe da pasta, Pedro Ishi, a iniciativa deve contemplar aqueles que ainda estão com as doses atrasadas para os respectivos imunizantes. Para tanto, é preciso que os munícipes estejam atentos aos públicos-alvo de cada aplicação.

A vacina da gripe é voltada aos idosos maiores de 60 anos, trabalhadores da saúde e crianças com idade de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para os trabalhadores da saúde que ainda não foram vacinados no local do trabalho, a recomendação é para que também seja apresentado um comprovante de vínculo empregatício na área de atuação.

A imunização contra o sarampo também é direcionada às crianças com idade de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Enquanto a vacinação contra a Covid-19 é voltada aos munícipes maiores de 5 anos. Na oportunidade, aqueles que estão com a segunda, terceira ou quarta aplicação em atraso também poderão buscar orientação junto à unidade de atendimento.

“Nosso objetivo é alcançar o maior público possível, sendo o ‘Dia D’ mais uma grande oportunidade para aqueles que trabalham durante a semana. Por isso, pedimos para que todos busquem se programar para o sábado, dia 30 de abril. Todas as 24 unidades estarão em atendimento, com profissionais exclusivamente dedicados à vacinação”, explicou o secretário de Saúde.

É importante lembrar que a campanha de imunização contra a gripe e a Covid-19 seguem no município, com atendimento nas 24 salas de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

Ishi destacou a importância do trabalho realizado no município. “Contamos com uma boa adesão às campanhas de imunização em Suzano, fruto da competência de nossas equipes e de estratégias pensando em alcançar o público nos quatro cantos da cidade. Para isso, contamos com a parceria dos suzanenses para a difusão da informação, para que possamos ter uma cidade segura e com mais Saúde para todos”, finalizou.