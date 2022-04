Arthur Aguiar é o vencedor do “Big Brother Brasil 22”, ele recebeu 68,96% dos votos na final que aconteceu nesta terça-feira (26). Enquanto isso, Paulo André recebeu 29,91% dos votos e Douglas Silva recebeu 1,13%.





A final registrou 751 milhões de votos, se tornando a maior de todas as finais do Big Brother Brasil e a segunda maior da história do programa. O recorde de votos ainda é do paredão entre Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, no “BBB 20”.

O maior embate do campeão foi entre ele e Jade Picon, eliminada em um paredão em que ela e Arthur estavam.

Quem é Arthur Aguiar?

Arthur Aguiar tem 32 anos e nasceu na capital do Rio de Janeiro. Além de ator, tendo participado de produções como “Malhação” e “Rebelde”, ele foi nadador profissional por mais de dez anos, ele também se aventurou na música.