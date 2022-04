O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila, apresentaram uma série de demandas para o desenvolvimento do município ao governador Rodrigo Garcia na última quarta-feira (20).





Promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o evento realizado em Mogi das Cruzes também contou com a participação de outros prefeitos da região, além de lideranças e empresários.

“Diariamente executamos ações visando o aumento dos níveis de produção e renda na cidade. Aguardamos ansiosos pela análise de nossos pleitos por parte do Governo do Estado na expectativa de que, em breve, novos projetos sejam concretizados em prol da melhoria da qualidade social e material dos munícipes”, disse Luciano Dávila.

Na ocasião, as demandas de Itaquaquecetuba foram recebidas pela secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Marina Bragante. Além dela, os secretários Marcos Penido (Infraestrutura e Meio Ambiente), Cauê Macris (Casa Civil) e Rubens Cury (Desenvolvimento Regional) estiveram presentes.

“É importante manter esse contato direto com o governo estadual e com o Garcia não é diferente. Foi um encontro produtivo, em que as maiores necessidades do nosso município e da região foram pautadas. Tenho certeza que teremos frutos desse encontro”, completou o prefeito Eduardo Boigues.