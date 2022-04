O Parque Ecológico Mario do Canto, em Itaquaquecetuba, vai receber de sexta-feira (29) a domingo (1) o evento Festejando Brasil em comemoração ao Dia do Trabalhador. As atrações começam a partir das 12h com shows, food trucks, brinquedos gratuitos, sorteio de brindes e cerca de 30 expositores de artesanato.





Na sexta (29), Nego Branco, Katinguelê e Vagninho Matias comandam a festa. No sábado (30), será a vez de Marcos e Bueno, Munique Jandré e Sampa Crew. Para encerrar, no domingo (1), Marcelinho (ex Sem Compromisso), Vagninho Matias, Dj Brother e Nathan Ginach se apresentam.

A entrada é gratuita e será opcional a doação de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba. Não será permitido entrar sem camisa, com animais, comendo ou bebendo e os protocolos sanitários serão mantidos.

O evento conta com a parceria da Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Turismo. “Vamos levar alegria para a criançada com brinquedos gratuitos. Queremos trazer cada vez mais eventos como esse para a cidade”, disse o secretário de Turismo, Douglas Freire.

“O Fundo Social não tem dotação orçamentária, por isso essas ações são fundamentais. O trabalho integrado fomenta a doação, pois sabemos a diferença que faz para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade”, disse a presidente do Fundo Social, Mila Prates Queroz.

“Os eventos movimentam a economia, oferecem entretenimento e ainda ajudam muitas famílias que não tem alimento em casa. É um gesto de fraternidade doar um pouco daquilo que se tem para quem nada possui”, pontuou o prefeito Eduardo Boigues. O Parque Ecológico fica na rua Cabrália Paulista, s/n – Estação e o estacionamento é gratuito.