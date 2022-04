Com o término do processo de trituração e retirada dos entulhos, a demolição do prédio do antigo fórum de Poá está concluída. A prefeita Marcia Bin esteve no local na manhã desta segunda-feira (25/04), e destacou a importância da ação que pôs fim a um problema que permaneceu por 13 anos. O prédio havia sido interditado em virtude de problemas estruturais que apresentava e que gerava risco de desabamento.





“A estrutura causava problemas para a segurança pública da cidade e, antes mesmo de assumir a administração municipal, já recebia diversas solicitações para que resolvesse a questão. Eram problemas relacionados a assaltos e utilização do espaço para o consumo de drogas. Agora que a área está limpa, vamos dar prosseguimento às tratativas com o governo estadual para reutilização do espaço, seja para construção de um novo fórum ou para outro equipamento público”, destacou a chefe do Executivo municipal.