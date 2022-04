Nesta quarta-feira (27), Dia da Empregada Doméstica, a Secretaria de Políticas para Mulheres de Itaquaquecetuba promoveu uma capacitação gratuita para diaristas e empregadas domésticas em parceria com a empresa Maria Brasileira.





O curso ocorreu no auditório da Secretaria de Educação, com carga horária de duas horas e entrega de certificado de conclusão. “A proposta foi repassar para as alunas o atendimento às necessidades estabelecidas pelo mercado de trabalho, aumentar o conhecimento e desenvolver habilidades em funções domésticas”, contou o prefeito Eduardo Boigues.

As participantes também foram encaminhadas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que dispõe de quatro vagas de emprego para diaristas por meio do programa Itaquá Mais Emprego, além de parceria com uma empresa do ramo em Arujá, que disponibiliza vagas pela região.

“O curso contou com vários toques importantes, desde a forma de limpeza ao custo do trabalho fornecido. A adesão foi incrível e estamos muito felizes por proporcionar esse conhecimento para a população”, finalizou a secretária de Políticas para Mulheres, Hadla Issa.