A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou nesta quinta-feira (28/04) a interdição total da avenida Paulista em decorrência de obras entre os bairros Jardim Márcia e Jardim Monte Cristo. O trabalho consiste na instalação de travessia de aduelas em concreto no córrego que corta a região. A expectativa é de que os serviços perdurem até o dia 22 de maio. A interdição da avenida visa a segurança de veículos e pedestres. Neste período, desvios e trajetos alternativos serão orientados aos condutores que trafegam pela área.





De acordo com a pasta, os motoristas da avenida Paulista, provenientes do Jardim Suzanópolis em direção ao Jardim Monte Cristo, terão que desviar à direita na rua José de Almeida, seguir à esquerda na avenida Senador Roberto Simonsen e Mogi das Cruzes para enfim retornar à avenida Paulista. Este desvio também é válido para o sentido contrário. Na região, banners orientativos estão instalados em locais estratégicos para auxiliar os condutores.

Os itinerários das linhas do transporte público também serão alterados neste período. A linha 20TR (Quaresmeira / Novo Colorado) será a única linha municipal regular a atender os usuários dos jardins Márcia e Suzanópolis. Já a linha 21TR (Miguel Badra Alto / Monte Cristo) deverá atender os passageiros do Jardim Monte Cristo, incluindo o complexo educacional da avenida Mogi das Cruzes.

A linha metropolitana 843-TRO (Jardim Nova Poá / Estação CPTM Suzano – Circular) passará a circular pela paralela avenida Senador Roberto Simonsen, até a avenida Mogi das Cruzes. Estudantes e funcionários do complexo educacional que pretendem utilizá-la deverão embarcar ou desembarcar no ponto de parada sinalizado na avenida Mogi das Cruzes, entre a avenida Senador Roberto Simonsen e a alameda Meyer Joseph Nigri, independentemente do sentido da viagem. O Suzano Shopping e outras localidades continuarão sendo atendidas normalmente pelo serviço oferecido pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).

O chefe da pasta, Claudinei Valdemar Galo, destacou que os motoristas devem ter atenção redobrada nesses primeiros dias de intervenção. “Teremos uma interdição de quase um mês, então é importante que motoristas e pedestres se atentem aos banners orientativos. Essa é uma ação temporária, mas muito necessária para o devido andamento das obras emergenciais na região. Pedimos a compreensão de todos para que a administração possa dar andamento aos serviços sem maiores problemas”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também pontuou a importância dos trabalhos realizados. “A interdição da avenida é um transtorno necessário, mas que vai valer a pena. No final, com a conclusão das aduelas em concreto no córrego, quem ganha é a população. Estamos empenhados em ter uma cidade melhor, comprometida com o bem-estar dos suzanenses, e a infraestrutura urbana é uma parte importante disso. Conto com a paciência e a compreensão de todos”, reforçou.