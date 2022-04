O ex-presidente Lula (PT) criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o acusou de mentir e de se utilizar da boa-fé de milhões de brasileiros nesta quinta-feira (28) durante evento com lideranças do partido Rede Sustentabilidade, em Brasília.





“Ele mente todo dia. É uma pessoa que mente, inclusive, utilizando o nome de Deus em vão. Ele não é evangélico, não é católico, ele é um fariseu. É uma pessoa que se utiliza da boa fé de milhões e milhões de brasileiros, evangélicos e católicos que votaram nele também”, disse Lula.

Lula ainda afirmou que Bolsonaro foi eleito em 2018 com base “nas mentiras, no ódio e na provocação”.

“Ele pensa que vai se reeleger assim. Não vai se reeleger. Eles dizem aqui todo dia: ‘Bolsonaro está preparando um golpe, Bolsonaro vai dar golpe’. Vai ter um golpe nesse país: dia 2 de outubro, o povo brasileiro vai dar um golpe no fascismo e vai restabelecer a democracia nesse país”, falou Lula.

Rede Sustentabilidade anuncia apoio à Lula

O partido Rede Sustentabilidade anunciou apoio formal à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência. Lideranças do partido disseram que o anúncio representa a “maioria” da sigla. Afiliados poderão apoiar outros candidatos.

O anúncio ocorreu em evento em Brasília, que contou com a presença de representantes da Rede e do PT. No ato, os integrantes da Rede entregaram um documento com propostas para o programa de governo de Lula.