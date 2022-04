A Secretaria Municipal de Saúde promoverá neste sábado (30/04) o “Dia D” de Vacinação contra a Covid-19, sarampo e gripe (H1N1, H2N3 e Influenza B). A ação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Poá, das 9 às 16 horas, sem a necessidade de agendamento. O objetivo é atender o público que não tem disponibilidade de horário em dia de semana e acelerar o processo de imunização da população poaense.





Além da vacinação, também haverá uma ação da saúde bucal para orientação, prevenção e diagnóstico contra o câncer. “Todos os munícipes que se vacinarem terão um exame bucal preventivo ao câncer de boca e às lesões orais, além de orientações sobre os cuidados bucais e sobre o autoexame”, explicou a coordenadora de Saúde Bucal, Camila Eduarda Zambon.

“Será uma grande ação em prol da saúde pública. Nosso objetivo é ampliar o acesso às vacinas e estimular a população, principalmente àquelas com doses em atraso e o público-alvo da vacina da gripe deste ano. Inclusive, no caso da gripe e sarampo, já estamos acrescentando grupos que iniciariam na próxima segunda-feira (02/05)”, ressaltou o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia.

De acordo com o responsável, a vacina da gripe será voltada aos idosos maiores de 60 anos, trabalhadores da saúde, puérperas, gestantes e crianças com idade de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para participar, as crianças devem apresentar carteirinha de vacinação com intervalo de 15 dias com a Covid-19. Já puérperas, devem levar a certidão de nascimento da criança com até 45 dias e gestantes a carteirinha pré-natal. Todos os grupos devem levar ainda um documento com foto.

Já a imunização contra o sarampo é direcionada aos profissionais da saúde e às crianças com idade de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. É preciso levar documento com foto e carteirinha de vacinação. Para os profissionais de saúde que vão tomar a vacina contra o sarampo e Covid-19, é necessário levar comprovante de exercício da função.

Por fim, a dose contra a Covid-19 será voltada para os poaenses maiores de 5 anos e a quarta dose para maiores de 60 anos com aprazamento de quatro meses da terceira dose. Para a imunização, é preciso apresentar carteirinha da Covid-19 (caso já tenha se vacinado com alguma dose), documento com foto e CPF ou cartão SUS.