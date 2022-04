A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Suzano lançou nesta segunda-feira (25/04) o programa “Prefeitura Coleta” e “Coleta nas Escolas”. O trabalho visa o incentivo à coleta seletiva nos prédios e escolas municipais de Suzano, por meio da implantação de Postos de Entrega Voluntária (PEVs). A iniciativa pioneira na cidade é realizada em parceria com o Rotary Club de Suzano, a Cooperativa de Trabalho em Reciclagem Unidos Venceremos (Univence), a Organização Não Governamental (ONG) Espaço Urbano e as secretarias municipais de Educação e de Administração.





O lançamento oficial ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, sendo prestigiado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, que na ocasião assinou o decreto que regulamenta o programa e a criação da comissão interna de servidores empenhados no acompanhamento da iniciativa dentro da administração municipal. O principal objetivo é fomentar a coleta seletiva, dispondo de orientações e Postos de Entrega Voluntária (PEVs), que são estruturas especialmente projetadas para receber materiais recicláveis secos e limpos. Inicialmente, 14 escolas contarão com o equipamento.

A parceria para o trabalho intersetorial deve promover a capacitação dos educadores da rede e dos colaboradores da limpeza, para que a temática seja trabalhada com os alunos e para o devido recolhimento e destinação dos materiais. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Ching, a ação contará com o importante apoio dos servidores. “Teremos uma comissão de servidores municipais, representantes de cada secretaria, que deverão nos auxiliar nesse processo de implantação do programa. Queremos mobilizar o maior número possível de pessoas, para que todos compreendam a importância da coleta seletiva dentro do ambiente de trabalho e que levem essa cultura para dentro de casa”, disse.

Até o momento, o município já dispõe de 14 PEVs conquistados por meio da parceria com o Rotary Club de Suzano, que apostou no projeto com a Comissão Permanente de Projetos Humanitários. A expectativa é de que o trabalho possa avançar na cidade, especialmente na Educação suzanense.

“É muito bom que as escolas participem desse projeto. É significativo trabalhar com esse programa porque faz parte de uma nova cultura, uma nova economia em um novo momento da história. Vivemos uma mudança de paradigmas. As crianças precisam enxergar, de fato, as possibilidades de reaproveitamento pensando com a cabeça do futuro”, explicou o chefe da pasta, Leandro Bassini.

A secretária de Administração, Cintia Renata Lira, também reforçou índices alarmantes em relação aos resíduos gerados e destacou a responsabilidade dos servidores nesse processo de mudança. “Somos uma gestão de boas ideias e a conscientização é sempre a melhor saída. É hora de pensar no futuro que queremos para nossos filhos e netos. Cada gesto, no trabalho ou em casa, é fundamental”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou a equipe de Meio Ambiente, também representada pela diretora Solange Wuo e pelos engenheiros Allan Santos de Oliveira e Giovanna Rodrigues Hamada, e os parceiros da iniciativa.

“O projeto apresentado traz oportunidades e desafios. Fico feliz em iniciar a semana com esse programa, que será implantado nos departamentos e em nossas escolas, mas que queremos levar para a cidade como um todo. A massificação da pauta ambiental é de extrema relevância, sobretudo neste período após a pandemia. Precisamos de união, agregar boas ideias e buscar a iniciativa privada disposta e comprometida com uma sociedade melhor. Meu objetivo é ter uma cidade referência na coleta seletiva e nas oportunidades que isso gera, que seja um modelo possível também para outros municípios, assim como o Cata-Treco Solidário e tantas outras iniciativas”.

