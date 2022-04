A Prefeitura de Itaquaquecetuba realiza, neste sábado (30), o Dia D de vacinação contra a influenza, sarampo e a Covid-19. A vacinação vai ocorrer das 8h às 17h nas unidades básicas de saúde, exceto na USF Jardim Josely.





O público alvo definido para receber a vacina contra o sarampo são crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos e profissionais da saúde. Já para a aplicação contra a gripe, o público é o mesmo, além de idosos acima de 60 anos.

Para a vacinação contra a Covid-19, a aplicação segue disponível para os públicos que ainda não receberam o imunizante correspondente ao calendário vacinal: a primeira para quem tem mais de 5 anos, a segunda e terceira para quem chegou ao prazo e a quarta dose para idosos com mais de 60 anos.

“É mais uma oportunidade dos moradores de Itaquá atualizarem suas carteirinhas de vacinação. Nossas unidades básicas de saúde estão aptas a receber a população com todo o carinho e cuidado necessário”, contou a secretária de Saúde, Ariana Julião.

Para receber as vacinas, a pasta recomenda que o público compareça portando documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação. Para as crianças menores de idade, é obrigatória a presença dos pais/responsáveis ou a assinatura do termo de assentimento na ausência deles, além da carteira de vacinação.

“A população está vendo os esforços para que a vacinação alcance mais pessoas, então esse Dia D representa a importância de acelerarmos as campanhas, incluindo a de combate ao sarampo e à gripe”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

Endereço das unidades

Centro (rua João Vagnotti, 221); Caic (rua Santa Catarina, 382); Odete (rua Visconde de Taunay, 270); Caiuby (estrada dos Índios, 1.125); Jardim do Carmo (rua Jaú, 26); Monte Belo (rua Arujá, 25); Recanto Mônica (rua Mombuca, 176); Morro Branco (rua Rio Grande do Sul, 585).

Marengo (avenida Gonçalves Dias, 1.805); Piratininga (rua Teófilo Braga, 147); Miray (rua Maringá, 865); América (avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500); Nicea/Louzada (rua Diamante, 181); Paineira (rua Serra do Paranapiacaba, 380); Pequeno Coração (rua Frei Caneca, 208); Maragogipe (rua Paulistania, 95).