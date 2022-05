Um acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos sete mortos no interior do Paraná, nesta segunda-feira (2).

De acordo com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu), as primeiras informações que chegaram das equipes socorrendo no local indicam que, incluindo os sete mortos, são 15 vítimas no total. Não há informações sobre o perfil das vítimas e o estado dos feridos.

Anteriormente o Consamu chegou a informar que oito pessoas teriam morrido, mas posteriormente corrigiu a informação.

As autoridades destacaram que há dificuldade na comunicação com os socorristas no local.

O Consamu também informou à CNN que o ônibus envolvido no acidente pertence à Secretaria de Saúde de Pato Bragado, e transportava adultos e idosos.

O caso aconteceu por volta das 06h da manhã, na estrada BR-467, entre os municípios de Pato Bragado e Marechal Cândido Rondon – a cerca de 80 km de Cascavel e próximo à fronteira com o Paraguai.

Fonte: CNN