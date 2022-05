A Alemanha, país que preside o G7 este ano, anunciou nesta segunda-feira (2) os países convidados para a cúpula deste ano, que será realizada em junho. Os convidados são os líderes da África do Sul, da Índia, da Indonésia e do Senegal. É a terceira vez consecutiva em que o Brasil fica de fora.





O G7, grupo de países desenvolvidos industrialmente e economicamente, é formado por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e Canadá, além da União Europeia. O grupo costuma convidar para a reunião alguns países que apresentam alguma relevância no momento.

Os países convidados para a edição do ano passado foram Reino Unido, Austrália, Índia, África do Sul e Coreia do Sul.

A edição deste ano acontecerá entre os dias 26 e 28 de junho, em um castelo do distrito de Garmisch-Partenkirchen, no sul da Alemanha. O tema deste ano é “Progresso na direção de um mundo equitativo” e deve debater questões sobre fortalecimento de alianças para um mundo sustentável.

De G8 para G7

O G7 era chamado de G8, porém, a Rússia foi retirada do grupo em 2014 após o governo de Vladimir Putin invadir e anexar a Crimeia, região da Ucrânia. A mais recente invasão feita pela Rússia na Ucrânia não está na pauta oficial, porém, provavelmente será um dos temas tratados.