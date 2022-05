A cidade de Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas para creches municipais até o dia 13 de maio, destinadas às crianças de 0 a 3 anos. As inscrições são para todas as creches da cidade, exceto para a Emeb Gustavo Zanchetta, que já possui fila de espera.





Para realizar a matrícula, o responsável deve ir à unidade correspondente da inscrição com os seguintes documentos:

Certidão Nascimento da criança;

RG do pai, mãe ou responsável legal;

Comprovante de Residência atualizado no nome de um dos responsáveis com CEP;

Telefone;

Endereço de e-mail.

Os pais serão informados por e-mail e telefone sobre a contemplação que será realizada a partir do dia 18 de maio. O período de finalização de matrícula será do dia 19 até o dia 23 de maio.

Aqueles que não conseguirem uma vaga continuarão na fila de espera, que é válida durante todo o ano letivo.

Para conseguir uma das vagas, as crianças devem ser residentes de Ferraz de Vasconcelos, além disso, serão divididas em grupos: Berçário I (a partir de 0 meses), Berçário II (1 ano), Maternal I (2 anos) e Maternal II (3 anos).

Vale ressaltar que será permitida apenas uma inscrição ativa por criança, caso seja necessário alterar a opção de unidade escolar, o responsável deve desistir da vaga antiga para fazer o novo cadastro em outra unidade.

A classificação geral será disponibilizada no site da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na área da Secretaria de Educação é possível ver o tópico “Resultado das Inscrições”, área onde os resultados serão divulgados. No site também é possível verificar a lista geral de inscrição, as inscrições desclassificadas e a lista de espera, conforme forem sendo disponibilizadas.

Todo mês será publicado, também, o edital mensal de chamada das crianças contempladas naquele mês.