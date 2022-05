Os postos de combustíveis precisarão mostrar os preços com apenas duas casas decimais a partir do próximo sábado (7), que é o prazo final para adequação à regra da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Atualmente, o valor é mostrado com três casas decimais.





O objetivo da mudança é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor, além de estar alinhado com a expressão numérica da moeda brasileira”, diz a ANP em nota.

A mudança vale tanto para os painéis de preços quanto para os visores das bombas. No entanto, a ANP informou que a terceira casa decimal poderá ser mantida nas bombas, desde que seja zero e fique travada no momento do abastecimento. Dessa forma, os postos não precisarão trocar os aparelhos, o que acarretaria em mais custos.