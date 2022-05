Como o problema, de fato, extrapola a ação de voluntários, ou seja, de ativistas da causa animal, o vereador Claudio Roberto Squizato (PL) tenta amenizar o sofrimento de cerca de 30 gatos e de alguns cachorros que eram acolhidos de maneira precária por uma moradora recém-falecida na Vila Santa Margarida em Ferraz de Vasconcelos. Na prática, ele busca o apoio do poder público para o drama há mais de 40 dias, mas até agora não obteve sucesso. Segundo ele, o caso só poderá ser resolvido pelo Poder Executivo.





Por isso, além de abordar publicamente o assunto na tribuna da Casa e nas redes sociais e, ao mesmo tempo, pedir a colaboração do Palácio da Uva Itália para sanar o problema do acúmulo de animais deixado pela munícipe ferrazense, o vereador também decidiu cobrar quais atitudes foram adotadas pela Prefeitura Municipal, por intermédio da pasta da Saúde ou departamento específico no tocante a residência repleta de animais abandonados na Vila Santa Margarida.

Além disso, Squizato questionou o governo municipal se existe algum tipo de planejamento estratégico para colocar em prática quando acontecem infelizmente esses casos de acumuladores de animais na cidade. No fundo, ele quer saber o que a administração realiza com os animais recolhidos da casa quando uma pessoa acumuladora por um distúrbio mental venha a morrer e não deixa parentes ou amigos responsáveis pelos bichos de estimação.

Por outro lado, o vereador solicitou ainda quais providências da área de saúde mental da municipalidade são adotadas nestes episódios conhecidos ou denunciados de acumuladores compulsivos. “Enfim, é oferecido tratamento psicológico e psiquiátrico para estas pessoas/ Existe um monitoramento de casos semelhantes na cidade? Para ele, devido à situação da família na Vila Santa Margarida, o poder público local precisa designar um veterinário (a) ou contratar uma Ong para cuidar do caso.

Saúde pública

Segundo ele, trata-se de uma questão de saúde pública e, portanto, não é apenas a atitude solidária dos defensores que não será suficiente para resolver o drama daqueles animais abandonados à própria sorte. “Na realidade, por mais que tenhamos a boa vontade de muita gente comovida com aquele quadro deprimente, a prefeita, Priscila Gambale (PSDB) tem de agir para acabar com o problema. Por isso, faço um apelo à gestora para que tire do papel uma solução definitiva em prol dos animais da Margarida”, diz Squizato.

Por Pedro Ferreira