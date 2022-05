A apresentadora do programa “Mais Você”, Ana Maria Braga, anunciou nesta segunda-feira (2), durante seu programa, o nome do “papagaio” filho de Louro José. Houve uma votação pública para a escolha do nome.





Os três nomes finalistas eram: Louro Mané, Louro Jr. e Lourito. A apresentadora optou por Louro Mané, mesmo Lourito sendo o nome mais votado pelo público.

“O mais votado foi Lourito. Mas como sou sua avó, vou te chamar de Louro Mané”, anunciou Ana Maria.

“Também já estou aprendendo a te amar”, completou Ana.

Antes de receber seu nome oficial, Louro Mané estava sendo chamado de Lourinho.

Primeira aparição de Lourinho, que agora se chama Louro Mané

O Louro Mané apareceu pela primeira vez em 5 de abril, ele se dizia filho de Louro José. No dia, Ana Maria Braga se emocionou com a chegada dele.

O boneco, que é idêntico ao Louro José, se dizia neto de Ana Maria Braga.

“Eu sou o filho do Louro José. E a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó. E eu preciso falar com ela. Me libera, por favor”, pediu a ave na recepção.

Ana Maria se emocionou ao ver o boneco, enquanto conversava com o repórter Fabricio Battaglini, que falava com o papagaio.

“É uma situação mexe muito comigo, uma lembrança muito importante na minha vida”, disse a apresentadora.

O ator Tom Veiga, intérprete de Louro José, morreu em novembro de 2020 aos 47 anos.