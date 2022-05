A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai promover nesta sexta-feira (6), das 10h às 20h, a Feira da Mulher Empreendedora que vai expor produtos para o Dia das Mães. O evento será realizado na praça Padre João Álvares com cerca de doze mulheres assistidas pelas secretarias de Políticas Para Mulheres, Cultura e Desenvolvimento Social. Chinelo, caneca, bolsa e cesta são alguns dos itens que estarão à mostra.





“Teremos inúmeros produtos em exposição, frutos do trabalho sério das mulheres guerreiras do nosso município. Por ser próximo ao Dia das Mães, nada mais justo do que focar nessa temática”, contou a secretária de Desenvolvimento Social, Cláudia Marzagão. Além dos itens expostos, haverá food trucks para a venda de alimentos que também serão oferecidos exclusivamente por mulheres.

“É mais uma ação que reforça a nossa preocupação com a vida profissional. São mulheres que encontraram na arte o seu ganha-pão e, com o suporte dos programas desenvolvidos pela prefeitura, estão conseguindo ter retorno financeiro”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.