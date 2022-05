A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano começou a acompanhar nesta segunda-feira (02/05) o trabalho de aferição de taxímetros realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP). As verificações feitas pelo órgão da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Estado ocorrem em uma oficina credenciada localizada na avenida Brasil, 1.311, no Jardim Monte Cristo, das 8 às 18 horas. Todos os taxistas que atuam na cidade devem comparecer até a próxima quinta-feira (05/05) para estarem dentro da legalidade.





Para a verificação, os motoristas devem apresentar um documento de identidade com foto, o documento do veículo utilizado para as viagens e os dados da última aferição registrada no alvará de permissão emitido em 2019. Por consequência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o instituto delegado pelo Inmetro não organizou a checagem dos taxímetros nos últimos dois anos.

O objetivo da verificação periódica é certificar se o preço registrado pelo equipamento corresponde, com base na distância e no tempo gasto, ao trajeto percorrido. A verificação abrange também a análise das condições gerais dos veículos, como rolagem e rodagem dos pneus e o próprio taxímetro, no que se refere ao cálculo da tarifa e à integridade dos lacres dos aparelhos.

Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Valdemar Galo, a aferição é um processo importante para regulamentar o trabalho dos taxistas e, naturalmente, os serviços prestados à população. “Atualmente, Suzano tem 150 taxistas registrados e todos precisam passar por esse processo de regularização para atuarem conforme a lei. Esta ação beneficia não só os profissionais como os munícipes, então é muito importante que todos compareçam para este serviço”, contou. A aferição segue até a próxima quinta-feira (05/05). Para mais informações, acesse o site www.ipem.sp.gov.br.