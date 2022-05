A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Transportes, vai iniciar uma série de ações em prol da campanha Maio Amarelo com o tema “Juntos Salvamos Vidas”. As atividades incluem ações de conscientização por meio de panfletagens, simulação de acidente de trânsito e resgate, blitz educativa, concurso de frases e outras iniciativas.





A campanha Maio Amarelo vai até o dia 27 deste mês – Foto: Verônica Ribeiro

“É um cronograma repleto de atividades para a população participar. É importante que as crianças e adolescentes tenham noção sobre a importância da segurança viária”, contou o secretário de Transportes, Rogério Tarento.

As práticas iniciam nesta quinta-feira (5), às 9h, com a simulação de um acidente de trânsito e resgate na avenida João Barbosa de Moraes, 157 – Vila Zeferina. A atividade terá a participação de alunos da E.E. Homero Fernando Milano. Já na próxima segunda-feira (9), às 9h, está programada uma panfletagem de conscientização em frente ao paço municipal, na avenida Vereador João Fernandes da Silva, 283 – Vila Virgínia.

A programação segue no dia 11, às 9h, com uma blitz educativa na estrada de São Bento, esquina com a rua Garibaldi, na Quinta da Boa Vista, e contará com a participação dos alunos da Emeb Vereador Leolino dos Santos. No dia 13, às 14h, uma nova blitz está programada para acontecer na praça Padre João Álvares com alunos da Emeb José Marinho Ferreira.

Na mesma data, às 18h, serão iniciadas as atividades da campanha “Trânsito e Itaquá Garden Shopping, Juntos pela Gentileza” na estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane. A ação consiste na panfletagem dentro de um ônibus com acessibilidade e a população vai poder entrar para conhecer. A atividade vai seguir nos dias 14 e 15, às 15h, e no dia 16, às 13h.

Já no dia 17, às 10h, será a final do concurso de frases “Maio Amarelo: Paz no Trânsito!” com a participação de alunos da rede municipal. Cada unidade escolar vai participar com uma frase feita por um aluno e o 1° lugar ganhará uma bicicleta, o 2° um celular e o 3° uma cesta de chocolates. A cerimônia será no auditório da Secretaria de Educação (rua Jundiaí, 331 – Vila Monte Belo).

No dia 25, às 9h30, crianças da rede municipal de ensino vão visitar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itaquá. A ideia é promover o diálogo e a aproximação dos estudantes com as crianças atendidas pela entidade. Já o encerramento da campanha está marcado para o dia 27, às 8h, na Escola Municipal de Trânsito (rua Cabrália Paulista, s/n – Estação) com a participação de alunos da Emeb Prof. Alceu Magalhães Coutinho.

“Nossa secretaria está de parabéns pela elaboração de mais uma campanha tão importante. Ensinando as boas práticas para as nossas crianças, vamos formar uma geração mais consciente no trânsito e no cuidado com o próximo”, disse o prefeito Eduardo Boigues.