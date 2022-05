Com a missão de ser um polo difusor de conhecimento com base na formação de cidadãos capazes de atuar de maneira ética e objetiva no processo de melhoria da qualidade de vida de sua comunidade. Buscamos cumprir com o compromisso de proporcionar um ensino de qualidade que visa a capacitação profissional dos moradores da região.





A FECAF sempre alicerçada no tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão, tem consciência que para o desenvolvimento de um país é fundamental o desenvolvimento educacional de sua população. Iniciando agora uma parceria com a Alfa Brasil Poá estará mais próximo de você oferecendo cursos de graduação e pós graduação na modalidade EAD, entre em contato agora mesmo para conhecer nossos curso e condições.