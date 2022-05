Com o objetivo de qualificar e preparar os estagiários para o mercado de trabalho, incentivando a continuidade dos estudos, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Administração e Modernização, aumentou o valor do salário pago aos estudantes. De R$ 659,92 passa a ser de R$ 1.212 com a mesma carga horária (30 horas).





“Sabemos o quanto é difícil conciliar o estudo com o trabalho, sobretudo por conta da crise econômica no país. Por isso é fundamental que os jovens tenham melhores condições financeiras para manter-se nos cursos universitários”, disse o secretário de Administração, Mario Toyama.

Até o momento, 603 chamadas foram intermediadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes dos cursos de administração, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, direito, educação física, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia elétrica, geologia, serviço social, tecnologia em gestão ambiental, tecnologia em gestão pública, pedagogia, psicologia, turismo, além das vagas para o ensino médio.

“As empresas estão sempre em busca de profissionais qualificados e estamos podendo contribuir para a colocação deles no mercado de trabalho, já que muitas vezes o conhecimento prático, a experiência, é uma exigência das empresas”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.