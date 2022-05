Servidores da Educação pública de Ferraz de Vasconcelos (SP) realizaram, na manhã desta quinta-feira (4), uma nova manifestação para cobrar melhores condições. A manifestação, organizada pela Associação dos Professores da Educação do Município de Ferraz de Vasconcelos (ASPEF), começou no Centro de Convenções, na Vila Romanopolis, e foi até a prefeitura.





Servidores da educação de Ferraz se reúnem em frente a prefeitura da cidade – Foto: TV Cenário

A nova manifestação foi motivada pelos valores divulgados pela prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para reajuste salarial dos servidores da educação da cidade. O reajuste salarial anunciado foi de 6%, além disso, foi anunciado um reajuste de 87,5% ao vale-alimentação, aumentando o valor do vale de R$ 160, para R$ 300, um reajuste de R$ 140.

A ASPEF disse em nota divulgada nesta terça-feira (3) que o governo municipal de Ferraz está tentando “ludibriar os servidores da educação”, e que os servidores da educação “disseram não a essa proposta de fome”.

“Hoje, 03/05, o governo municipal encaminhou documento para as escolas tentando ludibriar os Servidores da Educação, entretanto, nada mudou: a revisão salarial que a prefeitura quer para os servidores é de só 6% e um reajuste pequeno de R$140 no vale-alimentação. Os Servidores da Educação disseram não a essa proposta de fome e aguardam por uma proposta melhor na nova paralisação. Por isso, amanhã, quarta-feira dia 04/05 vamos realizar uma live para organizar e fortalecer nosso movimento!”

A gestão de Ferraz de Vasconcelos anunciou, após a manifestação, que no dia 19 de maio haverá uma reunião com um representante de cada segmento da educação, permitindo o diálogo mais abrangente com os servidores.

Manifestantes levam cartazes com críticas à prefeita Priscila Gambale (PSDB) em protesto – Foto: TV Cenário

Em vídeo divulgado na página da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos nesta quarta-feira (4), a gestão da cidade escreveu que “está chegando aos 500 dias de gestão 2021/2024 e com muitos avanços. São em média 1 nova conquista a cada 2 dias!”. O vídeo fala sobre o reajuste salarial e do aumento do vale-alimentação

O vídeo repercutiu negativamente e teve seus comentários limitados, impedindo que as pessoas comentassem. A TV Cenário divulgou o vídeo em sua página para permitir que as pessoas comentassem e expressassem suas opiniões sobre o assunto.

Após a primeira manifestação realizada no dia 28 de abril, a prefeitura informou que a proposta inicial era um reajuste de 6% aos servidores da educação e um aumento de 69% no valor do vale-alimentação.

Manifestação de servidores da educação começou no Centro de Convenções e foi até a prefeitura de Ferraz – Foto: TV Cenário

Clique aqui e confira a transmissão ao vivo realizada pela TV Cenário na manifestação.