Duas pessoas estão desaparecidas, e outras 17 ficaram feridas, uma delas gravemente, em uma explosão nesta sexta-feira, em um edifício no centro de Madri, na Espanha – anunciaram os serviços de emergência.

“Os bombeiros de Madri estão buscando dois trabalhadores desaparecidos após a explosão”, noticiaram no Twitter os serviços de emergência da capital espanhola. Ambos trabalhavam neste prédio de quatro andares, situado no bairro nobre de Salamanca. As janelas se quebraram na explosão, que mobilizou vários veículos dos serviços de emergência.

“O que se sabe é que uma obra estava sendo feita no prédio”, disse o prefeito José Luis Martínez-Almeida, à imprensa, no local. “Os moradores relatam que houve uma forte explosão, mas os bombeiros preferem não antecipar qualquer hipótese por enquanto”, acrescentou.

Fonte: Correio do Povo